Kayseri'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu çalarken suç üstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Çardaklı Mahallesi'nde 7 gün önce haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı meydana geldi. Jandarma ekipleri, kabloları alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri aynı mahallede 4 gün sonra 350 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji nakil kablosunu çalmaya çalışan A.S., H.O., ve Ö.A.'yı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin, 1 hafta önceki kabloları çalanlar olduğu belirlendi. 3 kişi, sorguları ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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DHA