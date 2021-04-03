Kayseri'de kadın cinayeti! 15 yerinden bıçaklanıp yol kenarına atıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir kadın cinayeti daha yaşandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Saray Bosna Mahallesi Çorakçı Sokak üzerinde 15 farklı yerinden bıçaklanarak öldürülen bir kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Gece saatlerinde yerde hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler genç kadının öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri de o sırada çevrede geniş güvenlik önlemlerini aldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.