Kayseri’de kadın kooperatifleri ürünlerini satış ofislerinde vatandaşlarla buluşturuyor

Kayseri'de kadın kooperatifleri, Bünyan, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerinde kendi satış ofislerinde ürünlerini satışa sunuyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kayseri’de kadın kooperatifleri ürünlerini satış ofislerinde vatandaşlarla buluşturuyor

Kayseri'de kadın kooperatifleri, Bünyan, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerinde kendi satış ofislerinde ürünlerini satışa sunuyor. Vali Gökmen Çiçek, "Çok yakında daha fazlasıyla üretmeye ve kazanmaya devam edecekler" dedi.

Kayseri'de bulunan kadın kooperatifleri, ürettikleri ürünleri kendi satış ofislerinde vatandaşlar ile buluşturuyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Bünyan, Yeşilhisar ve Soğanlı'da hizmet vermeye başlayan satış ofisleri ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kayseri'nin güçlü sesi Kayseri Kadın Kooperatifleri, artık kendi satış ofislerinde kazanmaya devam ediyor. Emekle üretip gururla kazanan kadınlarımızın satış ofislerinden bazıları huzuru gören manzarasıyla Bünyan'da Cam Teras'ta, tarihe açılan kapı Yeşilhisar Soğanlı Vadisi'nde, şelaleler diyarı Yahyalı Meydanı'nda hizmet vermeye başladı. Çok yakında daha fazlasıyla üretmeye ve kazanmaya devam edecekler. Kayseri Kadın Kooperatifleri. Onları takip etmeye devam edin" ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyesi kadınlar ise, "Biz güçlüyüz, güçlü kadınlarız. Mutluyuz, paramızı kazanıyoruz. Satış ofisi bizim için sihirli değnek. Burada muhteşem satışlar var, kendimizi çok güzel tanıttık. Özellikle bayanlar gurur duyuyor. Kadınların girişimci olmalarını, çalışmalarını takdir ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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