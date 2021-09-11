Kayseri'de kadınları falakaya yatıran Erkan T.'nin eşi konuştu: Zaman zaman beni falakaya yatırdı

Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu konu Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kadınları falakaya yatıran Erkan T. oldu. Bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T. maddi durumu iyi olmayan kadınları eve çağırıyor, ardından gözlerini uyku bandı, ayaklarını ise kelepçe veya eşarp ile bağlayarak falakaya yatırıyordu. Bunun karşılığında çirkin kadınlara 250, güzel bulduklarına ise 500 TL ödeme yaptığı belirtilmişti.

KADINLARIN RIZASIYLA GÖRÜNTÜLERİ ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Erkan T.'nin kadınları falakaya yatırdığı görüntüleri savcılığa veren N.K.'nın şikayetiyle Erkan T. gözaltına alınmıştı. Polise verdiği ifadesinde kadınların rızasıyla görüntüleri çektiğini ve suç olabileceğini düşünmediğini ifade etmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Erkan T. hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlatılmış ardından da serbest bırakılmıştı.

EŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olay konuşulmaya devam ederken bu kez de Erkan T.'nin eşinin polise verdiği ifadesi ortaya çıktı. Erkan T.'nin eşi H.T. emniyette verdiği ifadesinde 10 yıllık evli olduklarını ve iki çocuklarının olduğunu söyledi.

Ortaya çıkan görüntülerdeki ayağı eşarpla bağlanarak falakaya yatırılan kadınların birinin kendisi olduğunu ifade ederek, "Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de 2 çocuğum ve ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim" diye konuştu.

FALAKAYA YATIRILAN KADINLAR ŞİKAYETTE BULUNMADI

Öte yandan ortaya çıkan görüntülerdeki kadınlar polise giderek şikayette bulunmamaları ise şaşkınlık yarattı.