Kayseri'de kız isteme meselesi pompalı tüfekle son buldu

Battalgazi Mahallesi Günay Sokak'ta ''kız isteme'' meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı.

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Kayseri'de kız isteme meselesi pompalı tüfekle son buldu

Kayseri'nin Melikgazi bölgesinde akrabalar arasında silahlı kavga çıktı, 1 kişi yaralandı.

Battalgazi Mahallesi Günay Sokak'ta ''kız isteme'' meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı.

Olayda M.U. isimli kişi pompalı tüfekle karşı tarafa ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği B.U. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

B.U. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli M.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kayseri'de kız isteme meselesi pompalı tüfekle son buldu

Kayseri'de kız isteme meselesi pompalı tüfekle son buldu

KAYNAK: AA

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