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  3. Kayseri'de koca dehşeti! Boğazını kestiği eşini eşarbıyla boğmaya çalıştı

Kayseri'de koca dehşeti! Boğazını kestiği eşini eşarbıyla boğmaya çalıştı

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde bir mağazanın içinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir koca karısının boğazını kesip eşarp ile boğmaya çalışmış, 16 yaşındaki kızı ise annesini kurtarmak için uğraşmıştı. O korkunç anların yeni görüntülerine ulaşıldı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir mağazada yaşanan olayda Ayşegül Taşdöven isimli bir kadın kızının gözü önünde uzaklaştırma kararı bulunan Okan Taşdöven isimli kocası tarafından boğazı kesilip eşarp ile boğulmaya çalışılmıştı. Vatandaşların yardımıyla kurtulan kadının ardından olay sonrasında gözaltına alınan Okan Taşdöven çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O anın cep telefonuyla çekilmiş anbean görüntülerine ulaşıldı.

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21 Eylül 2020 Pazartesi 16:50
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