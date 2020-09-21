Kayseri'de koca dehşeti! Boğazını kestiği eşini eşarbıyla boğmaya çalıştı

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde bir mağazanın içinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir koca karısının boğazını kesip eşarp ile boğmaya çalışmış, 16 yaşındaki kızı ise annesini kurtarmak için uğraşmıştı. O korkunç anların yeni görüntülerine ulaşıldı.