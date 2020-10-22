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  3. Kayseri'de komşu dehşeti! Kafasını taşla ezip uçurumdan attı

Kayseri'de komşu dehşeti! Kafasını taşla ezip uçurumdan attı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 33 yaşındaki Ziya H., eşine sarkıntılık yapan 22 yaşındaki Tamim Mirzai isimli bir kişiyi sokak ortasında kafasına taşla vurup öldürdü. Ardından cesedi 5 metrelik uçurumdan atan Ziya H., cesedin fark edilmemesi için üzerini taşla örttü. İhbar üzerine bir süre sonra evde gözaltına alındı.

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22 Ekim 2020 Perşembe 09:36
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