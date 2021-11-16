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Kayseri'de korkunç cinayet! Kızını öldüren cani baba, kendini ihbar etti!

Kayseri'de kızıyla tartıştan baba, kızını birçok yerinden bıçakladı. Yaşanan olayda Ş.T. isimli kadın, hayatını kaybederken, baba polisi arayarak kendisini ihbar etti.

Kayseri'de korkunç cinayet! Kızını öldüren cani baba, kendini ihbar etti!

İddiaya göre, Kayseri'nin Talas ilçesinde 63 yaşındaki Basri K. ile 40 yaşındaki kızı Ş.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle baba Basri K. kızı Ş.T.'yi boğaz, karın ve göğsünden bıçakladı.

Daha sonra baba Basri K., acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri'de korkunç cinayet! Kızını öldüren cani baba, kendini ihbar etti!

5 BIÇAK DARBESİ ALMIŞ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ş.T.'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İlk incelemede Ş.T.'nin vücuduna 5 bıçak darbesi aldığı öğrenildi.

Kızını öldüren Basri K. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseri'de korkunç cinayet! Kızını öldüren cani baba, kendini ihbar etti!

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