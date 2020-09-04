Kayseri'de korkunç olay! 3. kattan yere çakıldı

Kayseri'de 70 yaşındaki bir adam, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 3. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi incelemelerinin ardından adamın cesedini morga kaldırırken polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.