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  3. Kayseri'de korkunç olay! 3. kattan yere çakıldı

Kayseri'de korkunç olay! 3. kattan yere çakıldı

Kayseri'de 70 yaşındaki bir adam, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 3. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi incelemelerinin ardından adamın cesedini morga kaldırırken polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşanan olayda 70 yaşındaki bir adam henüz bilinmeyen bir sebeple 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Olayı gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken sağlık ekipleri ise adamın cesedini morga kaldırdı.

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04 Eylül 2020 Cuma 12:34
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