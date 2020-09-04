Kayseri'de korkunç olay! 3. kattan yere çakıldı
Kayseri'de 70 yaşındaki bir adam, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 3. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi incelemelerinin ardından adamın cesedini morga kaldırırken polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşanan olayda 70 yaşındaki bir adam henüz bilinmeyen bir sebeple 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Olayı gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken sağlık ekipleri ise adamın cesedini morga kaldırdı.
Trafikte dörtnala giden at görenleri şaşkına çevirdi!
Trendyol Mega Eylül indirimini kaçırmayın!
Şarkı söylediği esnada annesi tavandan düştü! O anlar kamerada
Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Hekimoğlu hasta yatağında!
04 Eylül 2020 Cuma 12:34
Benzer Videolar