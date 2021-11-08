Kayseri'de korkunç trafik kazası! Yolcu otobüsü bir evin duvarına çarptı: Ölü ve yaralılar bulunuyor

Kayseri Yeşilhisar'da yolcu otobüsü ve kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucunda 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kazada yer alan yolcu otobüsü bir evin duvarına çarparak ancak durabildi. Otobüsün camları kırılarak araçta bulunan yolcular kurtarıldı.

DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Öğrenilen bilgilere göre kaza Niğde-Kayseri Karayolu üzerinde gerçekleşti. İsmi henüz bilinemeyen sürücünün kullandığı yolcu otobüsü ile Bayram Çakır yönetimindeki kamyonet çarpıştı. 21'i yolcu 3'ü personel olmak üzere 24 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, çarpışmanın etkisiyle birlikte yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarparak durabildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Olaya tanık olanların ihbar etmesiyle birlikte çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye bölgeye gönderildi. Kamyonet sürücüsü Bayram Çakır olay mahallinde vefat ederken, kamyonette bulunan A.K. ve yolcu otobüsündeki 11 yolcu yaralandı.

OTOBÜSÜN CAMLARI KIRILDI

Sevk edilen ambulanslar yaralıları çeşitli hastanelere götürdüler. Yaralılar tedavi altına alınırken otobüste mahsur kalan yolcular da otobüsün camları kırılarak kurtarıldı. Kazaya ilişkin soruşturma açıldı.