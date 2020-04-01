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Kayseri'de koronavirüs karantinasındaki şüpheli kaçtı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir bulunduğu karantinadan kaçan şüpheli aranıyor. Erkilet Çocuk Hastanesi'nde bir süre önce karantinaya alınan şüphelinin, yetkililerden izin almadan hastaneden ayrıldığı anlaşılınca polise haber verildi. Harekete...

Kayseri'de koronavirüs karantinasındaki şüpheli kaçtı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir bulunduğu karantinadan kaçan şüpheli aranıyor.

Erkilet Çocuk Hastanesi'nde bir süre önce karantinaya alınan şüphelinin, yetkililerden izin almadan hastaneden ayrıldığı anlaşılınca polise haber verildi.

Harekete geçen polis ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA




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