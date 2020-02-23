Kayseri'de koşu bandından düşen genç kaldırıldığı hastanede öldü
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde koşu bandından düşen genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir spor salonunda koşu bandında dengesini kaybeden 19 yaşındaki Bayram İnce yere düştü.Başını zemine çarpan İnce, 112 Acil...
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde koşu bandından düşen genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir spor salonunda koşu bandında dengesini kaybeden 19 yaşındaki Bayram İnce yere düştü.
Başını zemine çarpan İnce, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
İnce, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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