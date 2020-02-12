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Kayseri'de, mobilya fabrikasında patlama sonrası yangın (2)

Kayseri'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) masa- sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kayseri'de, mobilya fabrikasında patlama sonrası yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) masa- sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA




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