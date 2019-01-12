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Kayseri'de mobilyacılar sitesinde yangın (2)

Kayseri'de Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına...

Kayseri'de mobilyacılar sitesinde yangın (2)

YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri'de Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrika ve yanındaki hangar kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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