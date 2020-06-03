Kayseri'de Oda/Borsa Genişletilmiş Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı

KAYSERİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, normalleşme sürecinde ihtiyaç duyulan sektörel destek tedbirlerini hükümete ileteceklerini belirtti.

Kayseri Ticaret Odasından (KTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle düzenlenen "İl, İlçe Oda/Borsa Genişletilmiş Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı"na Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

Hisarcıklıoğlu, moderatörlüğünü KTO Başkanı Ömer Gülsoy'un yaptığı toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı mart ayından itibaren yapılan çalışmalar ile sağlanan destekler konusunda bilgi verdi.

Bu zor süreçte oda ve borsalara daha büyük görev ve sorumluluk düştüğünü vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"Dinamik bir süreç yaşıyoruz. Her gün yeni bir konu, yeni bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Koronavirüs ile yaşamayı öğreneceğiz. Normalleşme sürecine geçtiğimiz bugünlerde ihtiyaç duyulan sektörel destek tedbirlerini hükümetimize ileteceğiz. Hiç ara vermeden üyelerimizle temasta olup sıkıntı ve önerileri toplamayı sürdürelim. Sizlerin de bu vizyonla çalıştığınızı, üyelerimize hizmete devam ettiğinizi memnuniyetle görüyorum. Sağ olsunlar, tüm başkanlarım canla başla gayret gösteriyor. Üyelerimizin nabzını tutuyor, onlara tercüman oluyor, öneriler hazırlayıp bize aktarıyorlar."



Ömer Gülsoy ise salgının verdiği mesajların iyi okunması gerektiğini belirterek, Kovid-19'un insan sağlığı, dijitalleşme ve kendi kendine yeten ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.



Üyelerine kullandırılan Nefes ve Can Suyu kredileri hakkında da bilgiler veren Gülsoy, "Nefes kredisi için şu ana kadar odamızdan toplam 617 başvuru yapılmış olup bunlardan 410'una 23 milyon 884 bin 500 lira kredi kullandırıldı. Can Suyu kredisinde ise toplam başvuru yapan 758 üyemizden 705'i 17 milyon 560 bin lira kredi kullandı." ifadelerini kullandı.

Gülsoy, Kayseri Havaalanı'nın genişletilmesi, Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı, otoban bağlantısı, lojistik köy, Boğazköprü OSB demir yolu hattı ve Mersin-Kayseri demir yolu hattının iyileştirilmesi projeleri sürecinde de destek beklediklerini kaydetti.

Toplantıda, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Develi Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak, Bünyan Ticaret Odası Başkanı Naim Yavuz, Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu da konuşma yaptı.

Kaynak: AA