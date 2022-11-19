Kayseri'de öğretmenler Kariyer Basamakları Yazılı Sınava girdi

Bu sefer öğretmenler sınava girdi. Kayseri'de öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına girdi.

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Kayseri'de öğretmenler Kariyer Basamakları Yazılı Sınava girdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Kayseri'de başladı.

MEB tarafından öğretmenlerin unvanları için düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, Kayseri'de başladı. Sabahın erken saatleriyle beraber sınava girecekleri okullara gelen öğretmenler, sorulan 100 soruyu çözebilmek için 150 dakika ter dökecek.

70 ve üzeri puan alan öğretmenlerin başarılı sayılacağı sınavın sonuçları ise 12 Aralık'ta açıklanacak.

Bu sefer öğretmenler sınava girdi

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