Kayseri’de okul yolunda her şey yolunda

Kayseri'de trafik polisleri okulların açılmasıyla beraber öğrencilere ve servis şoförlerine serviste ve trafikte dikkat etmesi gerekenlerle ilgili bilgiler verirken, uygulamalı olarak yaya geçidini nasıl kullanacaklarını anlatıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kayseri’de okul yolunda her şey yolunda

Kayseri'de trafik polisleri okulların açılmasıyla beraber öğrencilere ve servis şoförlerine serviste ve trafikte dikkat etmesi gerekenlerle ilgili bilgiler verirken, uygulamalı olarak yaya geçidini nasıl kullanacaklarını anlatıyor.

Kayseri'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının açılmasıyla beraber bin 150 okulda 340 bin 251 öğrenci sınıflarına kavuştu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de, okulların açılmasıyla beraber çalışmalarına hız kazandırdı. Okul okul gezerek öğrencilerle buluşan ekipler, serviste dikkat etmeleri gereken konular ile yaya geçidinin nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak anlattı. Servis içerisinde ayakta seyahat edilmemesi, camdan sarkılmaması, araca binerken sırayla ve oturma planına göre oturulması, araç şoförünün meşgul edilmemesi, emniyet kemerinin kullanılması ve rehber personelin uyarılarına uyulması konularında öğrencilere bilgiler veren ekipler, çocukların ailelerini de uyarması için kırmızı düdükte dağıttı.

"Okul yolunda her şey yolunda" sloganı ile yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kayseri’de okul yolunda her şey yolunda

Kayseri’de okul yolunda her şey yolunda

Kayseri’de okul yolunda her şey yolunda

Kayseri’de okul yolunda her şey yolunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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