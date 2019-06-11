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Kayseri’de Önce Fındık Büyüklüğünde Dolu, Sonra da Sağanak Yağmur Yağdı

Kayseri'de dün akşam saatlerinde yağan dolu gece saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı.

Kayseri’de Önce Fındık Büyüklüğünde Dolu, Sonra da Sağanak Yağmur Yağdı

Kayseri'de dün akşam saatlerinde yağan dolu gece saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı.

Kayseri'de son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından, dün akşam saatlerinde başlayan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı gece saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı.

Belirli aralıklarla devam eden sağanak yağmurdan dolayı görüş mesafesi düşerken, cadde ve sokaklarda su taşkınları oluştu.

Kayseri’de Önce Fındık Büyüklüğünde Dolu, Sonra da Sağanak Yağmur Yağdı

Kayseri’de Önce Fındık Büyüklüğünde Dolu, Sonra da Sağanak Yağmur Yağdı

Kaynak: İHA

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