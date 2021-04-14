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  3. Kayseri'de pazarda maske dağıtıldı

Kayseri'de pazarda maske dağıtıldı

Her Çarşamba Günü Tomarza İlçesine kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

Kayseri'de pazarda maske dağıtıldı

Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü İş-Kur Projesi kapsamında Tomarzalı 20 bayan kursiyerden oluşan ekip günlük bin adet yıkanabilir maske üretimi yapıyor. Kursiyerler tarafından üretilen maskeler; kamu çalışanlarına, öğretmenlere, öğrencilere ücretsiz dağıtılıyor. Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ve Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Alkan üretilen maskelerin bir bölümünü bu gün semt pazar esnafına ve pazar yerine gelen vatandaşlara ücretsiz dağıtımını yaparak maske, mesafe ve temizlik kuraları da yeniden hatırlatılmış oldu.

Maskeleri alan esnaf ve vatandaşlar ise Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ve Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Alkan'a teşekkür ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de pazarda maske dağıtıldı

Kayseri'de pazarda maske dağıtıldı

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