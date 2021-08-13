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  3. Kayseri'de pes dedirten olay! 3 yaşındaki oğlunu öldürmek için sigara ve ilaç içiren anne tahliye edildi

Kayseri'de pes dedirten olay! 3 yaşındaki oğlunu öldürmek için sigara ve ilaç içiren anne tahliye edildi

Kayseri'de 3 yaşındaki oğluna sigara içirdiği görüntüleri ortaya çıkan anne Öznur Ö., baba Turgut Ö.'nün şikayeti sonrası gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Daha sonra avukatı aracılığıyla tutukluluk haline itiraz eden annenin dilekçesi için karar verildi. Mahkeme Öznur Ö.'nun tahliye edilmesine karar verdi.

Kayseri'de pes dedirten olay! 3 yaşındaki oğlunu öldürmek için sigara ve ilaç içiren anne tahliye edildi

Alınan bilgilere göre Turgut Ö. ile Öznur Ö. 4 yıl önce dini nikahla evlendi. Evliliğin üzerinden bir yıl sonra çiftin erkek çocukları dünyaya geldi. Daha sonra ise Turgut Ö.1,5 yıl önce İngiltere'ye çalışmaya gitti. Eşi çalışmaya gidince Öznur Ö. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ikamet eden anne ve babasının yanına döndükten sonra oğlunu başka bir şahsın nüfusu üzerine kayıt ettirdi.

Kayseri'de pes dedirten olay! 3 yaşındaki oğlunu öldürmek için sigara ve ilaç içiren anne tahliye edildi

SİGARA VE İLAÇ İÇİRDİ

Akabinde ise Turgut Ö., eşi  Öznur Ö.'nun oğluna sigara ve ilaç içirdiği görüntülere ulaştı. Görüntülerle birlikte  İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Turgut Ö. ihbarda bulundu. Daha sonra polis ekipleri yaptıkları incelemede Öznur Ö.'nün Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir evde yaşadığını belirledi. Bunun üzerine Talas'taki ekiplerle temasa geçildi.

Kayseri'de pes dedirten olay! 3 yaşındaki oğlunu öldürmek için sigara ve ilaç içiren anne tahliye edildi

GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

17 Haziran'da harekete geçen Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri  Öznur Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Öznür O. sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçe mahkeme tarafından tutuklandı. 

Kayseri'de pes dedirten olay! 3 yaşındaki oğlunu öldürmek için sigara ve ilaç içiren anne tahliye edildi

TALİHSİZ ÇOCUK KORUMAYA  ALINDI

Fiziki ve psikolojik şiddete uğradığı tespit edilen  Y.T. ise devlet korumasına alındı.

MAHKEME TALİHE TALEBİNİ KABUL ETTİ

Cezaevinde bulunan Öznur Ö., avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Oğlunu öldürme niyetinin olmadığını belirten Öznur Ö. tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme kadının  Öznur Ö.,'nun talebini kabul ederek 2 gün önce tahliye etti.

BABA, KARARA İTİRAZ ETTİ

Turgut Ö., ise eşi Öznur Ö’nün oğlu Y.T.’ ye işkence ettiğini gerekçe göstererek duruma itiraz etti. 

Kayseri'de pes dedirten olay! 3 yaşındaki oğlunu öldürmek için sigara ve ilaç içiren anne tahliye edildi

Tayfun Altuntaş
Editör
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