Kayseri'de pes dedirten olay! 3 yaşındaki oğlunu öldürmek için sigara ve ilaç içiren anne tahliye edildi

Alınan bilgilere göre Turgut Ö. ile Öznur Ö. 4 yıl önce dini nikahla evlendi. Evliliğin üzerinden bir yıl sonra çiftin erkek çocukları dünyaya geldi. Daha sonra ise Turgut Ö.1,5 yıl önce İngiltere'ye çalışmaya gitti. Eşi çalışmaya gidince Öznur Ö. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ikamet eden anne ve babasının yanına döndükten sonra oğlunu başka bir şahsın nüfusu üzerine kayıt ettirdi.

SİGARA VE İLAÇ İÇİRDİ

Akabinde ise Turgut Ö., eşi Öznur Ö.'nun oğluna sigara ve ilaç içirdiği görüntülere ulaştı. Görüntülerle birlikte İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Turgut Ö. ihbarda bulundu. Daha sonra polis ekipleri yaptıkları incelemede Öznur Ö.'nün Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir evde yaşadığını belirledi. Bunun üzerine Talas'taki ekiplerle temasa geçildi.

GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

17 Haziran'da harekete geçen Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Öznur Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Öznür O. sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçe mahkeme tarafından tutuklandı.

TALİHSİZ ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

Fiziki ve psikolojik şiddete uğradığı tespit edilen Y.T. ise devlet korumasına alındı.

MAHKEME TALİHE TALEBİNİ KABUL ETTİ

Cezaevinde bulunan Öznur Ö., avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Oğlunu öldürme niyetinin olmadığını belirten Öznur Ö. tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme kadının Öznur Ö.,'nun talebini kabul ederek 2 gün önce tahliye etti.

BABA, KARARA İTİRAZ ETTİ

Turgut Ö., ise eşi Öznur Ö’nün oğlu Y.T.’ ye işkence ettiğini gerekçe göstererek duruma itiraz etti.