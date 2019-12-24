Kayseri'de PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı
KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde E.K., terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.
KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde E.K., terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.
Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında, ilçede yaşayan E.K.'nın terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, E.K. yakalanarak gözaltına alındı. E.K.'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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Kaynak: DHA
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