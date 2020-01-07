  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Kayseri'de polisin şoförü darp ettiği iddiası ortalığı karıştırdı!

Kayseri'de polisin şoförü darp ettiği iddiası ortalığı karıştırdı!

Kayseri'de bir grup polisin, kamyon şoförünü aracından indirip darbettiği iddia edildi. Olayın ardından ise Emniyet Müdürlüğü ortaya çıkan bu iddiayı yalanladı.

Kinsey Wolanski'nin egzersiz videosu izleyenleri spora teşvik etti!Kinsey Wolanski'nin egzersiz videosu izleyenleri spora teşvik etti!

Dolandırıcılar bu sefer adresi tutturamadı!Dolandırıcılar bu sefer adresi tutturamadı!

Kadının yediğini görenler şoka uğradı! Günde en az 200 gram...Kadının yediğini görenler şoka uğradı! Günde en az 200 gram...

Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü! 1 ölü varMersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü! 1 ölü var

 

07 Ocak 2020 Salı 13:29

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Kayseri'de polisin şoförü darp ettiği iddiası ortalığı karıştırdı!
Kayseri'de polisin şoförü darp ettiği iddiası ortalığı karıştırdı!
Kasım Süleymani'nin cenazesinde korkunç izdiham! 35 ölü var
Kasım Süleymani'nin cenazesinde korkunç izdiham! 35 ölü var
Sony elektrikli otomobili Vision-S'yi gösterime sundu!
Sony elektrikli otomobili Vision-S'yi gösterime sundu!
Pistten çıkan uçağın pilotu ile kule konuşmaları ortaya çıktı
Pistten çıkan uçağın pilotu ile kule konuşmaları ortaya çıktı
Suyla kaplı tarlada mahsur kaldı! Vatandaşlar tarafından zor kurtarıldı
Suyla kaplı tarlada mahsur kaldı! Vatandaşlar tarafından zor kurtarıldı
Çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular!
Çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular!
Kasım Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi
Kasım Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi
Kinsey Wolanski'nin egzersiz videosu izleyenleri spora teşvik etti!
Kinsey Wolanski'nin egzersiz videosu izleyenleri spora teşvik etti!
Dolandırıcılar bu sefer adresi tutturamadı!
Dolandırıcılar bu sefer adresi tutturamadı!
Kadının yediğini görenler şoka uğradı! Günde en az 200 gram...
Kadının yediğini görenler şoka uğradı! Günde en az 200 gram...