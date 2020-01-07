Kayseri'de polisin şoförü darp ettiği iddiası ortalığı karıştırdı!
Kayseri'de bir grup polisin, kamyon şoförünü aracından indirip darbettiği iddia edildi. Olayın ardından ise Emniyet Müdürlüğü ortaya çıkan bu iddiayı yalanladı.
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07 Ocak 2020 Salı 13:29
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