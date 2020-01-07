Kayseri'de polisin şoförü darp ettiği iddiası ortalığı karıştırdı!

Kayseri'de bir grup polisin, kamyon şoförünü aracından indirip darbettiği iddia edildi. Olayın ardından ise Emniyet Müdürlüğü ortaya çıkan bu iddiayı yalanladı.