Kayseri’de rüzgar uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri ve çevre illerde meydana gelecek rüzgara karşı yazılı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, yarın sabah erken saatlerden başlayarak gece yarısına kadar sürecek olan ve saatteki hızı yer yer 70 kilometreyi bulacak olan şiddetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. Rüzgarın, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde etkisini göstereceği ifade edildi.

Kaynak: İHA