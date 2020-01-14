Kayserispor Fenerbahçe maç sonucu | Kayserispor Fenerbahçe maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'yi ağırladı. 34. dakikada Miguel Lopes gol attı fakat Hakem Bahattin Şimşek VAR'dan gelen uyarı ile Hes Kablo Kayserispor'un bulduğu golü ofsayt gerekçesi ile iptal etti. Kayserispor - Fenerbahçe maçı 0-0 berabere sona erdi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor'la deplasmanda karşılaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Çeyrek finale çıkacak takımı, İstanbul'da 21 Ocak tarihinde oynanacak rövanş maçı belirleyecek.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN DAKİKALAR

13. dakikada sol kanatta Alper rakibinden sıyrıldı ve topu sürerek ceza sahası yayının önüne kadar geldi. Sağ kanattaki Dirar'ı topla buluşturdu ancak Kayserispor savunması araya girdi.

25. dakikada Kayserispor'da sağ kanattan yapılan ortada Emre Demir'in kafa vuruşu kalenin solundan az farkla dışarı gitti.

33. dakikada Miguel Lopes'in yerde kalmasıyla serbest vuruş kullanıldı. Duran topta ceza sahası içinde hava topuna yükselen Lopes topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Lopes'in kafa vuruşunda VAR incelemesi yapıldı ve ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

39. dakikada Tolgay'ın gönderdiği ara pasta ceza sahası içinde Mevlüt Erdinç'ten önce davranan kaleci Lung topu kucakladı.

45. dakikada Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci oyundan alındı ve yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.

53. dakikada rakibinden sıyrılan Alper topu Deniz Türüç'e bıraktı. Sol kanattan hızla ileri kat eden Deniz topu ceza sahasına bıraktı ancak top rakipte kaldı.

54. dakikada Fenerbahçe atağında topu kapan ve hızla kontraya çıkan Kayserispor'da Kravets kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Kravets'in şutunda Harun'un müdahalesi ile top kornere çıktı ve Kayserispor çok net bir gol fırsatını değerlendiremedi.

60. dakikada Fenerbahçe köşe vuruşunu yerden kullandı. Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada kale önünde savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topta Tolgay'ın ceza yayı önünde yaptığı vuruş dışarı çıktı.

61. dakikada Tolgay Arslan oyundan çıktı ve yerini Max Kruse'ye bıraktı.

63. dakikada Dirar'ın sol kanattan yaptığı ortada Kruse'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

71. dakikada Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortada Djedje araya girdi ve topun Kruse ile buluşmasını engelledi.

75. dakikada Alper'in ceza sahası dışından soldan yaptığı şutta kaleci Lung topu uzaklaştırdı. Dönen topu tamamlayan Ferdi'nin şutunda top az farkla dışarı çıktı.

77. dakikada Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç oyundan çıktı ve Vedat Muriç oyuna dahil oldu. Böylece sarı-lacivertliler 3 değişiklik hakkını da kullanmış oldu.

81. dakikada Kruse'nin sert şutunda Kayserispor savunmasının müdahalesiyle top dışarı çıktı.

Maçın kalan dakikalarında da gol olmadı ve mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.