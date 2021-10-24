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  3. Kayseri'de silahlı, bıçaklı miras kavgası: 2 kardeş ölü, 5 yaralı

Kayseri'de silahlı, bıçaklı miras kavgası: 2 kardeş ölü, 5 yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde miras sebebiyle iki aile arasında çıkan kavgada 2 kardeş vurularak öldürüldü, 5 kişi ise yaralandı.

Kayseri'de silahlı, bıçaklı miras kavgası: 2 kardeş ölü, 5 yaralı

Göktaş ve Gökkaya aileleri Tomarza ilçesi İmamkulu Mahallesi'nde miras sebebiyle tartıştılar. Sonrasında çıkan kavgada bıçak ve silahlar yer aldı.

İKİ KARDEŞ VURULARAK ÖLDÜ

Gerçekleşen kavgada 40 yaşındaki Bayram Gökkaya ve 35 yaşındaki kardeşi Selim Gökkaya tabancayla vurularak hayatlarını kaybettiler. Elife Gökkaya ise yaralandı.

Kavgada yer alan diğer kişilerden İsmail Göktaş, Emre Göktaş, Soner Göktaş ve Hasan Gökkaya bıçaklandı. Olay mahalline ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve jandarma geldi.

Kayseri'de silahlı, bıçaklı miras kavgası: 2 kardeş ölü, 5 yaralı

FARKLI HASTANELERE GÖTÜRÜLDÜLER

İsmail Göktaş, Emre Göktaş, Soner Göktaş Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülürken; Hasan ve Elife Gökkaya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne nakledildi.

Mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

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