Kayseri'de silahlı, bıçaklı miras kavgası: 2 kardeş ölü, 5 yaralı

Göktaş ve Gökkaya aileleri Tomarza ilçesi İmamkulu Mahallesi'nde miras sebebiyle tartıştılar. Sonrasında çıkan kavgada bıçak ve silahlar yer aldı.

İKİ KARDEŞ VURULARAK ÖLDÜ

Gerçekleşen kavgada 40 yaşındaki Bayram Gökkaya ve 35 yaşındaki kardeşi Selim Gökkaya tabancayla vurularak hayatlarını kaybettiler. Elife Gökkaya ise yaralandı.

Kavgada yer alan diğer kişilerden İsmail Göktaş, Emre Göktaş, Soner Göktaş ve Hasan Gökkaya bıçaklandı. Olay mahalline ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve jandarma geldi.

FARKLI HASTANELERE GÖTÜRÜLDÜLER

İsmail Göktaş, Emre Göktaş, Soner Göktaş Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülürken; Hasan ve Elife Gökkaya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne nakledildi.

Mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.