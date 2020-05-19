Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler

KAYSERİ'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yem atanların azaldığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki güvercinler, hayvanat bahçesi görevlileri tarafından beslendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi görevlileri ile hayvanları koruma derneği üyeleri, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği kentte sokak hayvanlarını unutmadı. Kısıtlama nedeniyle sessizliğe bürünen kentte bir araya gelen ekipler, Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun olarak bulunan güvercinleri yem atarak besledi. Ayrıca, kedi ve köpekler için de şehrin belirli noktalarına yiyecek bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, "Burada sokak hayvanlarını besleme çalışmalarını yapıyoruz. Meydandaki kuşlarımızı çevredeki kedi ve köpekleri besleyeceğiz. 2 aylık süre içinde yaklaşık 15 personel ile çalışmalarımızı sürdürdük. İlçelerde 12 bin kilogram yem yardımı yaptık. Besleme yapan gönüllü hayvanseverlere de 5 bin kilogram olmak üzere toplam 15 bin kilogram yemi pandemi sürecinde dağıttık. Yasak olmadan önce vatandaşlar bir şekilde esnaftan aldıkları buğdayları kuşlara veriyordu. Yasak nedeniyle bu imkan olmayınca bizler gönüllü olarak hayvanlarımızı beslemeye devam ediyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA