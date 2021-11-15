Kayseri'de sopalı kavga! Yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi!

Keykubat Mahallesi Bahariye Caddesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopalarla saldırdı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, ilk müdahaleleri yapılan dört yaralı ise Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.