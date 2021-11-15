ATV Müge Anlı canlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Kasım 2021 canlı, tek parça izle YouTubeAboubakar'ın transfer talebine Beşiktaş'tan cevap!Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel iddialı paylaşımlarıyla kızına rakip oldu! Pembeler içinde poz verdi!CHP'de taciz krizi! CHP'li başkan 4 belediye çalışanı kadını taciz etti! "Bana vefa borcun var. Vefa borcu olarak seni istiyorum"Ankara'da rüşvet operasyonu: Kamu görevlilerinin de olduğu 33 şüpheliden 32'si yakalandıNe dolar, ne euro! Altın rekor tanımıyor, aldı başını gidiyor! Yatırım yapanlar köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları15 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Hellim ne demek, TDK'ya göre Hellim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Günlük burç yorumları 15 Kasım 2021 Pazartesi | Boğa, Akrep, Kova ve Aslan kendini çıkmazda hissedebilir!Hamilton, Brezilya'da adeta şov yaptı! Onca cezaya rağmen ipi göğüsledi!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kayseri'de sopalı kavga! Yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi!

Kayseri'de sopalı kavga! Yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gele olayda yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan sopalı kavgada dört kişi yaralandı.

Kayseri'de sopalı kavga! Yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi!

Keykubat Mahallesi Bahariye Caddesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopalarla saldırdı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, ilk müdahaleleri yapılan dört yaralı ise Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT