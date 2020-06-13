Kayseri’de SRC belgesi sınavının ilk oturumu yapıldı

Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Yeterlilik ve Geliştirme Kurslarının yolcu ve yük taşımacılığı yapan sürücüler için düzenlediği SRC belgesi sınavının ilk oturumuna 253 aday girdi.

Kocasinan ilçesinde bulunan Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda düzenlenen sınav, 2 oturum şeklinde gerçekleşecek. Toplamda 530 adayın katılacağı sınavın bugün yapılan ilk oturumuna 253 aday, yarın yapılacak ikinci oturumuna ise 277 aday girecek. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle yapılan sınavda, adaylar girişte ellerini dezenfekte ederek sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanmış sınıflarda sınavlarını tamamlayacak.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Kurumlarından Sorumlu Şube Müdürü Fatih Yıldırım sınav ile ilgili verdiği bilgilerde, "SRC sınavlarımız, Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Yeterlilik ve Geliştirme Kursları adı altında açılmış olan kursların, yapmış oldukları bir eğitimdir. Yük ve yolcu taşımacılığı işini yapan kişilerin meslekleri ile ilgili almış oldukları bir belgedir. Bu belgeleri gruplarsak Üst Düzey Yönetici(ÜDY), Orta Düzey Yönetici (ODY) ve diğer asıl araçları kullanan şoförlerimize vermiş olduğumuz SRC1, SRC2, SRC3 ve SRC4 belgelerini sınavlarda başarılı olanlar almaktadır. Bugünkü sınavımızda 253 tane adayımız sınava giriyor. Bunlar ODY grubu, ÖDY grubu SRC1 ve SRC4 grubundaki adaylarımız. Yarın da yine 277 tane adayımız sınava girecek. Bunların SRC2 ve SRC3 grubunda olan adayları sınava girecekler. Bu sınava girecek adaylar, bu mesleği yapan kişiler ve mutlaka bu sınavda başarılı olmaları gerekiyor. Çünkü bu soruları bilmeyen kişilerin, gerçekten bu mesleği yapmak için trafiğe çıkmaları çok sakıncalı ve bu bilgileri bilmeleri gerekiyor. Kendilerinin bildikleri şeyleri zaten sormuş oluyoruz ve sınavımızı iki aşamada yapıyoruz. İlk aşamada teorik sınav yapıyoruz. 1 saat süre var ve her adaya 40 soru soruyoruz. İkinci aşaması da başarılı olan adayları tekrar uygulama sınavına alıyoruz ve her adaya ayrı 3'er tane videolu, görüntülü ve sesli sorular soruyoruz. Bunların 2 tanesine cevap veren de başarılı oluyor ve belge almaya hak kazanıyor" dedi.

Kaynak: İHA