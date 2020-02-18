Kayseri'de sucuk ve pastırma üreticileri denetlendi

KAYSERİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Gıda Denetimi Seferberliği kapsamında Kayseri'de ürün bazlı denetim gerçekleştirildi.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile gıda kontrol görevlileri merkez Kocasinan ilçesine bağlı Karpuzatan bölgesinde sucuk ve pastırma üreten tesisleri denetledi.

Ekipler, tesislerin sucuk içi ve kavurma dolumunun yapıldığı kazanlardan numune alarak, fiziki kontrol yaptı.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde 6 gün boyunca yapılacak denetimlerle vatandaşların daha sağlıklı ürünler tüketebileceklerini belirtti.

Kayseri'nin et ürünleri açısından önemli bir konuma sahip olduğuna işaret eden Şahin, şunları söyledi:

"Kayseri ve ilçelerimizde yaklaşık 10 bin işletmemiz var. Bu işletmeler yılda en az iki kez kontrol edilmekte ve denetlenmektedir. Gördüğümüz uygunsuzluklar karşısında da cezai işlemler uygulamaktayız. Bizim asıl işlemimiz cezai işlem uygulamak değil, rehberlik görevini yerine getirmek, eksikleri ve hataları üreticilerimize, satış yapan temsilcilerimize bildirmektir. Kayseri Türkiye'de et ürünlerinin beyni konumunda. Türkiye'nin ihtiyacının çok büyük bir bölümünü karşılayan ve sektörün önde giden firmalarını barındırıyoruz. Kayseri için pastırma ve sucuk olmazsa olmazlarımız arasında. Kayseri edinmiş olduğu haklı değeri bundan sonra da devam ettirecektir. Bundan da eminiz."

Kaynak: AA