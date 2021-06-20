Kayseri'de Suriyeliler arasında silahlı kavga: 5 yaralı, 3 gözaltı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Suriyeli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Ö.T, M.T. ve M.B. tüfekle, H.T. ve A.T. sopayla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen M.T, B.T. ve A.T'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA