Kayseri'de Suriyelilerin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Suriyelilerin yaşadığı tek katlı evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi Özsu Sokak'ta bulunan ve Suriyelilerin yaşadığı öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA