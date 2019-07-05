Kayseri'de tahıl ekili alan küle döndü

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, tahıl ekili alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangında yaklaşık bin 500 dekar arazi küle döndü.

İncesu ilçesi Süksün Mahallesi'nde tahıl ekili alanda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık bin 500 dekar araziye yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye, mahallelini de yardımıyla yangını 2 saat süren çalışmayla kontrol altına aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, yangının çıktığı alanda incelemede bulundu. Şahin, "İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personelleri tarafından en kısa sürede hasar tespit çalışmaları yapılacaktır. Yangında ekili ürünleri zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm halkımızı yangın riski çok yüksek olan bu günlerde hububat ekili alanlarda ateş yakmamaları ve gelişigüzel sigara izmariti atmamaları konusunda hassas olmaya davet ediyoruz" dedi.

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DHA