Kayseri'de TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 4 yaralıdan Uzman Çavuş Murat Savucu (26), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
UZMAN ÇAVUŞ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 4 yaralıdan Uzman Çavuş Murat Savucu (26), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli 1 çocuk babası Savucu'nun Bingöl Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığı ve yıllık izne ayrıldığı öğrenildi. Diğer 3 yaralının tedavilerine ise hastanelerde dtevam ediliyor.
FOTOĞRAFLI
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT