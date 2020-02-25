Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi'nde Ülker Bulut yönetimindeki 50 NH 243 plakalı araç, sürücüsü öğrenilemeyen 10 DDB 33 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada yaralanan sürücü ile Furkan Sevinç, Metin Parlak, Mehmet...
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi'nde Ülker Bulut yönetimindeki 50 NH 243 plakalı araç, sürücüsü öğrenilemeyen 10 DDB 33 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü ile Furkan Sevinç, Metin Parlak, Mehmet Çağlar Akkaya ve İsrafil Aslan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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