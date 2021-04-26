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Kayseri'de trafik kazası! İki araç çarpıştı, otomobil sulama kanalına uçmaktan son anda kurtuldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası! İki araç çarpıştı, otomobil sulama kanalına uçmaktan son anda kurtuldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 46 KG 8269 plakalı otomobil ile 38 ADJ 932 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, çarpmanın etkisiyle 46 KG 8269 plakalı otomobil sulama kanalının duvarına çarparak dururken, içerisinde bulunan 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerde incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de trafik kazası! İki araç çarpıştı, otomobil sulama kanalına uçmaktan son anda kurtuldu

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