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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.Bu kapsamda kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına...

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada, 113 gram eroin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA




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