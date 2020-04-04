Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.Bu kapsamda kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına...
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
İkamette yapılan aramada, 113 gram eroin ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT