İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Kayseri'de uyuşturucuya 2 tutuklama

Kayseri'de uyuşturucuya 2 tutuklama

KAYSERİ'de, otomobilde 47,5 gram eroin ile yakalanarak gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de uyuşturucuya 2 tutuklama

KAYSERİ'de, otomobilde 47,5 gram eroin ile yakalanarak gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa'dan kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Plakası belirlenen otomobil, Kayseri girişinde durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği "Jack" ile yapılan aramada, 47,5 gram eroin, 1 hassas terazi ele geçirildi. Araçta bulunan "Urfalı İbo" lakaplı İbrahim Y. ve Esat G. gözaltına alındı. Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.