Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 'Sıla' oldu
muhabiri olan babası Özer Kaya kız olan bebeğine Sıla ismini koydu.muhabiri Özer Kaya, kız olan bebeğine Sıla ismini verdi.
muhabiri olan babası Özer Kaya kız olan bebeğine Sıla ismini koydu.
muhabiri Özer Kaya, kız olan bebeğine Sıla ismini verdi. Kızı olan anne Belgizar Kaya (33), "Çok mutluyum. Bu ikinci çocuğum oldu. Allah inşallah hayırla büyütmeyi nasip eder" dedi.
muhabiri baba Özer Kaya ise ikinci evladını kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Çok şükür bebeğimiz sağlıklı bir şekilde doğdu. İsmini Sıla koyduk. Çok sevinçliyiz. İnşallah yavrumuzu sağlıklı bir şekilde büyütürüz" diye konuştu.
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Kaynak: DHA
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