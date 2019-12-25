Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı (1)

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesi Olukkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Best Van firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Jandarma ve İtfaiye ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA