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  3. Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyede (2)

Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyede (2)

Kayseri'de, girdikleri 2 evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Merve A. (25) ve Arzu M. (23) tutuklanırken, Gamze M. (28) ile Sibel K. (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyede (2)

2 KADIN TUTUKLANDI

Kayseri'de, girdikleri 2 evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Merve A. (25) ve Arzu M. (23) tutuklanırken, Gamze M. (28) ile Sibel K. (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA



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