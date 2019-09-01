İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Kayseri’deki enkazdan 1 kişi yaralı çıkarıldı

Kayseri’deki enkazdan 1 kişi yaralı çıkarıldı

Kayseri'de vidanjörün müstakil eve girmesi sonucu yıkılan evin altından bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Kayseri’deki enkazdan 1 kişi yaralı çıkarıldı

Kayseri'de vidanjörün müstakil eve girmesi sonucu yıkılan evin altından bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Hacılar ilçesi Erciyes yolunda vidanjörün müstakil eve girmesi sonucu yıkılan evin altından bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kaza yerinde inceleme yapıyor.

Kayseri’deki enkazdan 1 kişi yaralı çıkarıldı

Kayseri’deki enkazdan 1 kişi yaralı çıkarıldı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT