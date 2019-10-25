Kayserigaz’ın Tomarza’daki ilk doğalgaz abonesi Tomarza Belediyesi oldu

Kayserigaz'ın doğalgaz götürdüğü Tomarza İlçesi'ndeki ilk abonesi, Tomarza Belediyesi oldu. Tomarza Belediyesi, 24 Ekim Perşembe gününden itibaren gaz kullanmaya başlarken Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba doğalgazla yeni tanışan ilçe halkına güvenli ve verimli kullanım uyarılarında bulundu.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye'nin iştiraki Kayserigaz'ın 19,5 milyon TL'lik yatırımla doğalgaz götürdüğü Tomarza'daki ilk doğalgaz kullanan abonesi, çevreci ve ekonomik yakıtın ilçeye gelmesine büyük destek veren Tomarza Belediyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ekim Cumartesi günü canlı bağlantı ile katıldığı törenle birlikte doğalgazla buluşan Tomarza'da, 24 Ekim Perşembe gününden itibaren doğalgaz kullanılmaya başlandı. İlk doğalgaz kullanan abone olan Tomarza Belediyesi'nde vana açılırken doğalgazla çalışan ocakta yapılan ilk kahveyi de Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin karşılıklı yudumladılar.

ABONELİK MERKEZİNE ÇOK SAYIDA BAŞVURU GELDİ

14 Nisan 2018 tarihinde temeli atılan ve 1,5 yıl gibi bir sürede tamamlanan proje ile hizmet halkalarına Tomarza'yı eklediklerini kaydeden Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, SOCAR Türkiye çatısı altında yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. Kayserigaz'ın Tomarza'da bulunan abonelik merkezinden abonelik başvurularının alınmaya başladığını da ifade eden Akbaba, "Şirketimizin ilçedeki abonelik merkezine şimdiden çok sayıda başvuru geldi. İç Tesisat Birimi'mize 300'den fazla ruhsat projesi ulaştı. Bu yılın sonuna kadar 500'e yakın abonenin doğalgaz kullanmaya başlayacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

'GÜVENLİ VE VERİMLİ DOĞALGAZ KULLANIM REHBERİ" HAZIRLANDI

İlçede doğalgazın bilinçli ve verimli kullanımı için tüketicilere destek olmayı hedefleyen Kayserigaz, Tomarzalılar'ı bilgilendirme yönünde de çalışma başlattı. İlçeyi güvenli ve verimli doğalgaz kullanımına yönelik uyarılarla donatan Kayserigaz, doğalgazla buluşma törenine katılan Tomarzalılar'a da "Güvenli ve Verimli Doğalgaz Kullanım Rehberi" dağıttı. 2003 yılından bu yana hizmet verdikleri Kayseri'de kaliteli ve güvenli hizmet anlayışı ile yol aldıklarını dile getiren Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, Tomarza Belediyesi'nin doğalgaz kullanmaya başlaması sonrasında da tüketicileri bilgilendiren açıklamalarda bulundu. Güvenli doğalgaz kullanımı için havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması gerektiğinin altını çizen Akbaba, "Kayserigaz olarak bizim onayımız olmadan abonelerimiz tesisatlarına kesinlikle müdahale etmesin. Yetkisiz firmalara da müdahale ettirmesinler" çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA