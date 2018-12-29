Kayserili “Bizim Yunus” Kitaplaştı

Çelik-İş Sendikasının Develili Genel Başkanı Yunus Değirmenci'nin hayatı kitaplaştı. "Bizim Yunus" ismiyle yayımlanan eser gazeteci-yazar Rıfat Yörük ve Çelik-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Gökhan Kaya tarafından kaleme alındı.

"ve çeliğe Erciyes suyu verildi" üst başlığıyla basılan biyografik eser Çelik-İş Sendikası Yayınları arasında çıktı. Grafik-tasarımını ve kapağını Tunahan Kaya'nın hazırladığı 10 bölümlük eserin editörü ise Mehtap Karakaya Yörük.

"İlhamını Erciyes'ten alanlara" ithaf edilen, içinde renkli fotoğrafların yer aldığı 160 sayfalık eserin arka kapağında şu bilgiler yer alıyor;

"Soysallı, dağların en yakışıklısı Erciyes'in güney eteklerinde 1100 rakımlı güzel, sulak bir köy. Günümüzde ise Kayseri'nin en büyük ilçesi Develi'nin bir mahallesi. Kışı ve Erciyes'ten beslenen pınarları, suları soğuk mu soğuk, sert mi sert! Bu sert iklimin buz gibi soğuk yayla sularıyla bebekliğinden itibaren adeta "çelikleme" olan Yunus Değirmenci, yıllar sonra adı "Çelik" olan bir sendikanın önce üyesi, sonra genel başkanı olacak yani çeliğe su verilecekti. Çelik gibi iradesi ve sabrı ile tornacılıktan başlayarak basamakları ağır ağır, hazmederek çıkmış, bu göreve de bileğinin, emeğinin, yüreğinin hakkıyla gelmişti. Çelik-İş, "Erciyes çeliklemesi" Başkanıyla buluşunca daha da büyümüş, müthiş bir ivme kazanmıştı. Adeta çifte su verilmiş çelik gibiydi artık Çelik İş; sağlam, bükülmez ve elif gibi dimdik."

Kitap, Çelik-İş Sendikası Genel Merkezi ve şubeleri tarafından üyelerine ve dileyenlere ücretsiz dağıtılıyor.

Kaynak: İHA