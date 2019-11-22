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  3. Kayserili Öğretmenler Türkiye Şampiyonası’nda ilk 4’e girdi

Kayserili Öğretmenler Türkiye Şampiyonası’nda ilk 4’e girdi

Türkiye Öğretmenler Kupasında Basketbol 3X3 takımı ilk 4 takım arasında kaldı.

Kayserili Öğretmenler Türkiye Şampiyonası’nda ilk 4’e girdi

Türkiye Öğretmenler Kupasında Basketbol 3X3 takımı ilk 4 takım arasında kaldı.

Türkiye Öğretmenler Kupası'na katılan Basketbol 3X3 takımı Yalova'yı 14-13, Hatay'ı 18-15, Samsun'u 21-18 yenerek grup birincisi olarak çıktı.

Gruptan lider olarak çıkan Basketbol 3X3 takımı Türkiye Öğretmenler Kupası'nda şampiyon olabilmek için sahaya çıkacak.

Kaynak: İHA

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