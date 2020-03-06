Kayserili sporcular Analig için hazır

07-08 Mart 2020 tarihleri arasında Nevşehir'de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup müsabakalarına katılacak sporcular hazırlıklarını tamamladı.

Nevşehir'deki grup müsabakalarında kulaç atacak olan sporcular son antrenmanlarını da yaparak hazırlıklarını tamamladı.

Grup müsabakalarında derece alacak olan sporcular 04-05 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacaklar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılacak sporculara ve antrenörlerine başarılar dileyerek, Kayserili sporcuların kürsüyü boş bırakmayacaklarına emin olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA