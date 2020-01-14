Kayserispor 0 - 0 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen Fenerbahçe, 2020'nin ilk karşılaşmasında Kayseri'de. Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa FK'yı eleyerek son 16'ya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE

1' Hakem Bahattin Şimşek'in düdüğüyle karşılaşmaya konuk ekip Fenerbahçe başlıyor.

4' Karşılaşmanın ilk dakikalarında konuk ekip Fenerbahçe kanatlardan etkili olmaya çalışıyor.

8' Deniz Türüç'ün müdahelesi ile yerde kalan Bernard Mensah, takımı adına tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandırıyor.

9' Bernard Mensah, Fenerbahçe ceza sahasının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşu etkili kullanıyor ancak direk dibinde kaleci Harun Tekin topu uzaklaştırmayı başarıyor.

12' Konuk ekip Fenerbahçe rakip alanda kurduğu baskı ile rakibin oyun kurmasına izin vermiyor.

18' İki takımda orta sahada karşılıklı top kayıpları yapıyor.

19' Yasir Subaşı'nın pasında sol kanatta süratlenen Emre Demir topla buluşuyor ancak Nabil Dirar ve Mauricio Isla ikilisi topu kornere gönderiyor.

25' Deniz Türüç'ün ön direğe doğru kullandığı korner atışını savunma uzaklaştırıyor.

26' Miguel Lopes'in arka direğe yaptığı ortaya Emre Demir'in gelişine yaptığı kafa vuruşu direğin yanından auta gidiyor.

26' Karşılaşmadaki ilk sarı kartı konuk ekipten Tolgay Arslan görüyor.

30' Karşılaşmanın ilk 30 dakikası geride kalırken, topla oynama yüzdelerinde ev sahibi ekip Hes Kablo Kayserispor'un üstünlüğü bulunuyor.

34' Hakem Bahattin Şimşek VAR'dan gelen uyarı ile Hes Kablo Kayserispor'un bulduğu golü ofsayt gerekçesi ile iptal ediyor.

39' Sağ kanatta topla buluşan Hasan Hüseyin Acar, topla ceza sahası dışına doğru ilerliyor ve kaleyi deniyor. Top kalenin üzerinden auta gidiyor.

45' Tolgay Arslan'ın ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç ortasını yapıyor fakat ön direkte kaleci Silviu Lung topu tek hamlede kontrol ediyor.

45' Karşılaşmanın sonuna 1 dakika ilave ediliyor.

45' Bahattin Şimşek ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarı sonucu Hes Kablo Kayserispor 0-0 Fenerbahçe.

İlk yarı sona erdi...

KAYSERİSPOR'UN KADROSU

Silviu Lung - Mert Kula - Miguel Lopes - Ben Rienstra - Yasir Subaşı - Aksel Aktaş - Hasan Hüseyin Acar - Emre Demir - Bernard Mensah - Brice Dja Djedje - Artem Kravets

Yedekler:

İsmail Çipe - Emirhan Civelek - Furkan Polat - Antony Uzodimma - Pedro Henrique - Ömer Uzun

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Harun Tekin - Mauricio Isla - Nabil Dirar - Mathias Zanka - Jailson - Ferdi Kadıoğlu - Deniz Türüç - Tolga Ciğerci - Tolgay Arslan - Alper Potuk - Mevlüt Erdinç

Yedekler:

Altay Bayındır - Adil Rami - Serdar Aziz - Murat Sağlam - Ozan Tufan - Max Kruse - Mehmet Ekici - Luiz Gustavo - Vedat Muriqi - Garry Rodrigues