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Kayserispor 1– 1 Çaykur Rizespor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golünü Emrah Başsan, konuk takımın golünü ise Pohjanpalo kaydetti.

Kayserispor 1– 1 Çaykur Rizespor | Maç sonucu

11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı ceza sahasının hemen dışında bulunan İbrahim Akdağ'a attı. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.

27. dakikada sol kanatta topla buluşan Eren Albayrak'ın ceza sahasına ortasında Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

31. dakikada sol kanatta topla buluşan Thiam'ın rakibini geçtikten sonra sert şutunda, kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Kayserispor 1– 1 Çaykur Rizespor | Maç sonucu

67. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Onur Bulut'un kaleciye gönderdiği top kısa kalınca Lung, topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Kayserispor savunmasına çarpan topu önünde bulan Pohjanpalo, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

77. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in ceza sahasına ortasında Emrah Başsan'ın vuruşunda, top ağlara gitti: 1-1

85. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Emrah Başsan'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında Gavranovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

88. dakikada bu kez konuk takım gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla bulunan Deniz Hümmet'in yerden sert şutunda, kaleciyi geçen topu Yıldırım Mert Çetin önleyerek gole izin vermedi.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Kayserispor 1– 1 Çaykur Rizespor | Maç sonucu

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Kemal Yılmaz

Yukatel Kayserispor: Lung, Hosseini, Attamah, Yıldırım Mert Çetin, Carole, Onur Bulut, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ (Dk. 72 Bertolacci), Campanharo (Dk. 72 Ramazan Civelek), Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 62 Gavranovic)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren Albayrak (Dk. 85 Cemali Sertel), Fernandes, Baiano, Sabo (Dk. 67 Deniz Hümmet), Boyd (Dk. 57 Umar), Bolasie (Dk. 85 Mendes), Cisse (Dk. 67 Pohjanpalo)

Goller: Dk. 67 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor), Dk. 77 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Campanharo, Dk. 55 İbrahim Akdağ (Yukatel Kayserispor), Dk. 74 Fernandes, Dk. 83 Eren Albayrak (Çaykur Rizespor)

Kayserispor 1– 1 Çaykur Rizespor | Maç sonucu Kayserispor 1– 1 Çaykur Rizespor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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