Kayserispor 1 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

7. dakikada konuk takımın defans oyuncusu Bartha'nın ara pasında topla buluşan Gomez ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Gomez'in şutunda kaleci Bilal Beyazıt meşin yuvarlağı kontrol etti.
17. dakikada ev sahibi takımın etkili atağında Cardoso'nun ceza sahası dışında rakiplerini geçerek vurduğu sert şutta kaleci topu uzaklaştırdı.
18. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Trezeguet'in sol kanattan sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci yatarak kurtardı.
25. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın hatalı pasında topla buluşan Thiam'ın ara pasını iyi değerlendiren Gavranovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
33. dakikada Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Ceza sahası dışından Bakasetas'ın vurduğu meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
53. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomez’in vuruşunu defans çıkardı.
76. dakikada ceza sahası içerisinde Onur Bulut’un Umut Bozok’a müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
83. dakikada topla buluşan Umut Bozok’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
Stat: RHG Enertürk Enerki
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kemal Yılmaz xx, Ata Yıldırım xx
Kayserispor: Bilal xx, Onur xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Campanharo xx, Cardoso xx (Emrah dk. 87 ?), Ramazan xx (Gökhan dk. 69 x), Mensah xx (Bertolocci dk. 88 ?) Thiam xx, Gavranovic xx (İlhan dk. 69 x)
Yedekler: Abdulkadir, Mustafa, Kemen, Nurettin, Uzodimma, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Trabzonspor: Uğurcan xx, Larsen xx, Bartra xx, Hugo xx (Yusuf Yazıcı dk. 64 xx), Eren xx, Siopis xx (Densvil dk. 64 x), Hamsik xx (Umut dk. 73 xx), Bakasetas xxx (Doğucan dk. 88 ?), Abdülkadir xx (Bardhi dk. 64 x), Trezeguet xx, Gomez xx
Yedekler: Taha, Hüseyin, Naci, Yusuf Erdoğan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Gavranovic (dk. 26) (Kayserispor), Bakasetas (dk. 76 pen.), Umut Bozok (dk. 83) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Trezeguet, Eren, Gomez (Trabzonspor), Gavranovic, Onur Bulut, Kolovetsios (Kayserispor)