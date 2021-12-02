Kayserispor 2-0 Antalyaspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

49. dakikada ceza sahası içerisindeki mücadelede rakibinden topu kurtaran Ghacha'nın pasında kale önünde pozisyona giren Doğukan Sinik, uygun pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı auta attı.

58. dakikada bir pozisyonda Fredy'in ayağı basan Kolovetsios, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kolovetsios 45+5 dakikadan ilk sarı kartını görmüştü.

70. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung soluna uzanarak topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Gökdeniz Bayraktar'ın altıpas üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Lung bir kez daha çelerek kornere gönderdi.

78. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından çektiği etkili şutta kaleci Lung, topu son anda çelmeyi başardı. Dönen topu önünde bulan Ghacha'nın vuruşunda da Lung bir kez daha meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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