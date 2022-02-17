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Kayserispor 2–1 Giresunspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kayserispor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanı aldı.

Kayserispor 2–1 Giresunspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Kayserispor ile Giresunspor karşılaştı. Bu heyecan dolu maçta Kayserispor 2-0 öne geçtiği müsabakanın son dakikalarında kalesinde golü görse de 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine ekledi.

Bu sonucun ardından Kaysersisor puanını 38'e çıkararak rahat bir nefes alırken 26 puanda kalan Giresunspor için tehlike çanları çaldı.

Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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