Kayserispor 2–1 Giresunspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Kayserispor ile Giresunspor karşılaştı. Bu heyecan dolu maçta Kayserispor 2-0 öne geçtiği müsabakanın son dakikalarında kalesinde golü görse de 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine ekledi.

Bu sonucun ardından Kaysersisor puanını 38'e çıkararak rahat bir nefes alırken 26 puanda kalan Giresunspor için tehlike çanları çaldı.

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